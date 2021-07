IRS investiga evasión vía firma panameña

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) de EEUU obtuvo una orden judicial que les permite exigir información financiera a bancos y mensajeros sobre estadounidenses adinerados sospechosos de utilizar un bufete de abogados panameño para evadir impuestos.

Ahora podrá obtener información sobre transferencias electrónicas de fondos y entregas de mensajería entre la firma, Panama Offshore Legal Services (POLS), y sus clientes estadounidenses, reveló el Departamento de Justicia en un comunicado.

El IRS busca identificar a los clientes que utilizaron el bufete de abogados para "crear o controlar activos y entidades extranjeras" para evadir impuestos, dijo el departamento.

Las citaciones son para el Banco de la Reserva Federal de Nueva York, Clearing House Payments Co. , HSBC Bank USA NA, Citibank NA, Wells Fargo NA, Bank of America NA, FedEx Corp., United Parcel Service Inc. y DHL Express

Las citaciones buscan rastrear entregas de mensajería y transferencias electrónicas de fondos entre el Grupo POLS y sus clientes, con el fin de identificar a los contribuyentes estadounidenses.