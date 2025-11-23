Jorge Herrera se impone y toma las riendas del Partido Panameñista

Este domingo 23 de noviembre, los 1,374 convencionales de Partido Panameñistas habilitados dejaron claro quién llevará el timón del colectivo rumbo al 2026: el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera.



Herrera, quien obtuvo el 70% de los votos completará el período de la dirigencia transitoria hasta 2027. Su triunfo llega en un momento clave, cuando el panameñismo busca reposicionarse tras las elecciones generales y reordenar su casa interna.

Dos nóminas, dos estilos y dos formas de ver el futuro del panameñismo se midieron cara a cara.

Por un lado, Herrera, respaldado por sectores con peso dentro del partido; y del otro, Carlos Raúl Piad, el empresario que impulsó un discurso de renovación profunda. Al final, la balanza se inclinó hacia Herrera.

La jornada de hoy arrancó temprano, con acreditaciones desde las 8:00 a.m. y el ambiente ya venía caliente

El día anterior, la nómina de Piad denunció una supuesta injerencia del presidente saliente del partido, José Isabel Blandón, en la organización del evento.

Según Piad, Blandón habría intervenido en tareas que —afirman— solo correspondían al Comité Nacional de Elecciones. Incluso, recordaron que desde el 30 de octubre habían pedido garantías de transparencia. Para ellos, lo que estaba pasando era una alerta.

Pero Blandón no se quedó callado. Respondió que no había nada fuera de lugar y que “todas las nóminas cuentan con el mismo número de cupos: ni uno más ni uno menos”. También aclaró que la administración del partido es la encargada de la logística, mientras que el Comité maneja el proceso electoral interno.