Jóvenes abarrotan la XVIII Feria Internacional del Libro (Video)

Panamá- Una gran cantidad de jóvenes se dieron cita este viernes en las instalaciones del Megapolis Convention Center, ubicado en Marbella, para participar de la XVIII versión de la Feria Internacional del Libro 2022.

Los pasillos de este centro de convenciones estaban abarrotados de personas que buscan adquirir libros que les llamen la atención, pues el hábito de leer se ha incrementado en nuestro país.

El evento de este año, que estará abierto al público hasta el próximo domingo, 21 de agosto, se realiza de forma presencial con la exposición de casas editoriales y diversas actividades, tras dos años de forma virtual y semi virtual, a causa de la pandemia por el Covid-19.

Este viernes, en el salón Carlos F. Changmarín, se desarrolló el taller 'ATAL y su impacto educativo: "Encuentro de experiencias exitosas" (para estudiantes y docentes de segundo y tercer grado). Ese día, ya la misma hora, pero en el salón Nicole Garay, se realizará el mismo taller para docentes y estudiantes de primer grado.

Mientras que mañana sábado, 20 de agosto, en el salón Rosa M. Britton de 10:00 am a 11:00 am, se efectuará el taller 'Una aventura notoria con la espía de historia (I)", dirigido a estudiantes de premedia; y, el domingo 21 de agosto, de 11:00 am a 12:00 mediodía, en el mismo salón, la segunda parte de este taller dirigido a estudiantes de educación media.

Si usted todavía no ha podido asistir a este evento que este año tiene como invitada de honor a la Unión Europea, aún está a tiempo, pues quedan dos días de feria en los que usted adquirirá títulos de diferentes géneros y autores.

#NacionalCri ¡Buca gente! Feria Internacional del Libro con mucha concurrencia en estos momentos. Estudiantes miran y compran las obras de sus autores favoritos. Video: Landro Ortiz. pic.twitter.com/hPtlFufBzd — Diario Critica.Pa (@criticaenlinea) August 19, 2022

