¡Jóvenes del IJA dicen presente en Alfabetización Constitucional!

Unos 260 estudiantes graduandos del Instituto Justo Arosemena (IJA) participaron en una jornada de Alfabetización Constitucional, liderada por la Secretaría Presidencial para la Reorganización del Estado y Asuntos Constitucionales (Sepresac).

El encuentro fue encabezado por el Dr. Miguel Antonio Bernal, quien, con su estilo franco y directo, habló sobre la necesidad de rescatar los valores morales, políticos y cívicos del país.

“La participación de ustedes, los jóvenes, es vital. Aún no han sido contaminados con tantas cosas. Este proceso de alfabetización es una prioridad”, recalcó Bernal ante los estudiantes.

Durante la charla, los jóvenes no se quedaron callados. Preguntaron, debatieron y hasta compartieron sus ideas sobre cómo mejorar el rumbo de Panamá.

El director del IJA, Gil Brown, agradeció la visita de Sepresac y destacó el valor de este tipo de actividades para fortalecer el pensamiento crítico y la educación cívica.

El Dr. Luis Antonio Herrera, secretario general del Ministerio de Educación, también estuvo presente, reafirmando el respaldo institucional al programa.

El evento forma parte de la primera fase del Programa Nacional de Alfabetización Constitucional, que busca llevar charlas, cabildos y debates comunitarios a todo el país. Se espera que este proceso culmine en 2026, como parte del camino hacia una nueva Constitución panameña para 2029.