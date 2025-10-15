JRM sobre femicidas: “No son ladrones de tienda, son criminales y deben pagar

En medio de su gira por la provincia de Coclé, el presidente José Raúl Mulino lanzó fuertes declaraciones contra los responsables de los recientes femicidios registrados en el país, especialmente el ocurrido en el parque del corregimiento de El Porvenir, en Pocrí.

Durante el acto de entrega de la orden de proceder para la construcción de caminos y el proyecto habitacional 19 de Octubre, que incluye 53 viviendas en Aguadulce, Mulino expresó su total rechazo a la violencia contra las mujeres.

“Definitivamente es preocupante las cifras de violencia contra las mujeres. Yo he intentado fortalecer el sistema de boletas de alejamiento, pero hay que admitir que no siempre funcionan como deberían. A estos criminales no hay que tratarlos como si fueran ladrones de tienda; hay que hacerlos pagar por sus crímenes violentos”, subrayó el mandatario.

El presidente hizo un llamado firme a los jueces y autoridades judiciales para que se cumpla la ley sin contemplaciones.