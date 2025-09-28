Juan Diego confirma que va en el 2029

El escrutinio público panameño ya tiene un nombre en la mira para las elecciones de 2029: Juan Diego Vásquez, líder de la coalición Vamos, quien actualmente realiza estudios Universidad de Harvard.



El exdiputado anunció en Debate Abierto que pretende buscar un cargo de elección popular para ese ciclo, dejando claro que su proyecto político no es una pausa, sino una recarga.

Retorno con limitaciones

A sus 29 años, el exdiputado independiente no puede aspirar a la Presidencia o a la Vicepresidencia por cuestiones de edad, un detalle que él mismo reconoce.



Sus opciones se limitan a Diputado, Alcalde o Representante de Corregimiento. No obstante, Vásquez afrima que planea "regresar al escrutinio ciudadano" si la gente quiere que "siga sirviendo".



Vásquez insinuó un interés particular por volver a la crucial Comisión de Presupuesto de la Asamblea.

El líder de Vamos aprovechó su espacio para encender las alarmas sobre la Comisión Nacional de Reformas Electorales. Denunció una "alianza formal" de los partidos políticos tradicionales con un único objetivo: blindar las reglas electorales para obstaculizar el camino de las candidaturas independientes.

Vásquez acusa a los partidos de actuar bajo la premisa de que los independientes, como Vamos, gozan de "ventajas" injustas. "Los partidos siguen en la línea en que van a deshacer las reglas, solo pensando cómo afectar a ‘Vamos’ o al resto de los independientes," sentenció.

Ante este panorama, el exdiputado lanzó una advertencia directa a la "partidocracia": si tienen que convertir la coalición Vamos en un partido político formal, lo harán, porque "ellos nos están obligando a hacerlo.

"Les vamos a competir como en el 2024 con las reglas que ustedes quieran... Arreglan la ley para que todo el mundo tenga que ser como ustedes," desafió, exigiendo "reglas justas".