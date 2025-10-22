Juegan con fuego: bomberos reportan 951 cortocircuitos en Panamá

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP) encendió las alarmas tras revelar que 951 emergencias por desperfectos eléctricos se han registrado en todo el país entre enero y octubre de 2025.

De ese total, 512 casos ocurrieron en residencias y apartamentos, 231 en establecimientos comerciales, y 208 en espacios públicos o áreas abiertas, según el informe del Centro de Operaciones de Emergencias.

Solo en el mes de septiembre, los bomberos atendieron más de 100 incidentes eléctricos, un incremento del 18% comparado con el mismo mes del año pasado.

Las provincias con más casos son Panamá, Panamá Oeste y Colón, donde se concentran el 70% de las emergencias. En la mayoría de los incidentes, los bomberos encontraron cables sobrecargados, extensiones viejas, conexiones improvisadas y aparatos defectuosos.

“Ahorrar en seguridad eléctrica es jugar con fuego”, advirtió un portavoz del BCBRP, quien además recordó que muchas familias no hacen revisiones periódicas ni contratan técnicos idóneos para trabajos eléctricos.

El BCBRP también reportó que este año se han atendido más de 300 fugas de gas doméstico, varias de ellas con riesgo de explosión, e insistió en que tanto la electricidad como el gas deben revisarse cada seis meses por personal certificado.

Los bomberos reforzarán su campaña “Prevenir salva vidas”, con talleres en escuelas y comunidades para reducir los incendios en hogares panameños.