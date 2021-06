Juez y SPI le cobran a chicas de la Bocatoreña

Gonzalo Bayo, propietario de la conocida Bocatoreña, denunció que el domingo 30 de mayo, un Juez de Paz con una unidad del Servicio de Protección Institucional (SPI), se llevaron detenidas a 7 mujeres que ahí laboran.

Bayo detalló que se trata del Juez de Paz de San Felipe y un teniente del SPI, quienes ingresaron a su local, se llevaron a las 7 mujeres y a cada una les cobraron $50 y no les dieron recibo.

“No sé por qué no entregan recibo, me imagino que, para no reportarlos al Municipio, uno empezando a recuperarse de 14 meses parado y estos haciendo una burda rebusca”, expresó molesto el propietario de la cantina.

Dijo que, como propietario de la Bocatoreña, paga impuesto municipal por las chicas, y por adelantado todos los meses de enero, además denunció que tiene sus papeles al día, pero hacen esas cosas en reiteradas ocasiones.

“En todo caso este es una labor que le corresponde al Ministerio de Trabajo y a Migración, y no un juez de Paz, ni al SPI, estos no tienen potestad para decir si las muchachas tienen sus papeles en orden o no, ni tampoco a venir a cobrar una multa sin dar in recibo”, señaló.