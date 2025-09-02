Katleen Levy: No tengo vela en ese entierro

La exdiputada Katleen Levy salió al paso de la polémica generada por un reciente artículo de un periódico local, en el que se la vinculaba con supuestas actividades irregulares, y lo calificó como infundado y carente de sustento.

Levy aclaró que entre diciembre de 2019 y junio de 2020 ofreció servicios de asesoría y consultorías de imagen al señor Elvis Rodríguez, con montos que alcanzan los $45 mil dólares.

La última relación comercial con Rodríguez se efectuó en mayo de 2024, por un monto de $5 mil dólares, según detalló.

La empresaria aseguró que todas sus actividades comerciales privadas están debidamente registradas y reportadas en las declaraciones juradas de ingresos ante las autoridades correspondientes.

Además, recordó que hace más de seis años no ocupa cargo público, por lo que no está obligada a revelar detalles de sus clientes o exclientes, con quienes mantiene acuerdos de confidencialidad.

Levy calificó como falsa la insinuación de la publicación que vinculaba los pagos del señor Rodríguez con la jefatura de un exdirector de Pandeportes, señalando:

"No tengo vela en ese entierro ni en ninguna actividad irregular. Ninguna actividad ilícita se declara ante las autoridades fiscales, por lo que el señalamiento carece de lógica y fundamento."

Asimismo, la empresaria señaló que el medio habría utilizado su nombre y imagen para generar viralidad en redes sociales, y que analiza tomar acciones legales por posibles daños a su reputación y actividad comercial.

Con un mensaje de firmeza y tranquilidad, Levy concluyó:

"Soy una persona correcta, con temor a Dios, y estoy convencida de que este mal momento pasará. He instruido a mi abogado para responder lo que corresponda y, de ser necesario, ponernos a disposición de las autoridades competentes."