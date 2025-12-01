Nacional - 01/12/25 - 12:00 AM

La Acodeco encuentra más de 10,653 anomalías en distintos comercios del Oeste

En Panamá Oeste, la Administración Regional de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) volvió a encender las alarmas al encontrar más de 10,653 anomalías en distintos comercios, un golpe directo al bolsillo y a la confianza de la gente que sale a comprar sus productos del día a día.

Según la entidad, estas irregularidades han salido a flote tanto en las etapas de verificaciones de oficio como de denuncias ciudadanas, dejando en evidencia un problema que sigue creciendo entre las estanterías de los diferentes centros comerciales de la región Oeste.

En su más reciente informe, la entidad detalla que encontraron un total de 8,097 productos vencidos.

Además, se encontraron 2,214 productos sin precio a la vista, 169 deteriorados, 159 sin fecha de vencimiento y 14 con fecha ilegible.

Además, 15 comercios fueron multados por incumplir el control de precios en varios de los 13 productos regulados.

El monto total asciende a $4,375.00, plata que bien pudo evitarse si se respetaran las reglas básicas.

Cabe recordar que en los últimos operativos junto al Ministerio de Salud, se lograron decomisar más de 400 productos, algunos en estado de descomposición.

Tres locales comerciales fueron sorprendidos usando indebidamente el cilindro de gas de 25 libras subsidiado.

Por otra parte, las autoridades de salud ordenaron el cierre temporal de más de tres comercios por condiciones insalubres.

A eso se suman boletas por fallas en el control de precios y productos sin precios visibles.

La Acodeco de Panamá Oeste recalcó que seguirá firme en la calle, fiscalizando lo que manda la Ley 45 de 2007 para proteger a los consumidores.

