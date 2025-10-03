¡A la cárcel! Cae banda de depravados sexuales

¡Tiembla la barriada! La justicia le puso el gancho a tres depravados que andaban sueltos sembrando el terror.

Eran requeridos por la justicia por actos libidinosos, violación sexual y corrupción de menores, ¡pero se les acabó la fiesta! Hoy están detenidos y guardados por orden de un Tribunal de Garantías.

La Procuraduría General de la Nación, a través de las Secciones de Delitos Sexuales de la Fiscalía Metropolitana, no perdió el tiempo y solicitó la aplicación de esta medida drástica.

Los fiscales metieron el golazo al lograr que se legalizaran las aprehensiones y la imputación de cargos para estos tres sujetos por diferentes modalidades de delitos que revuelven el estómago.

La cacería del hampa

Los mantenidos fueron aprehendidos en diligencias desarrolladas esta semana por la Sección de Atención Primaria de la Fiscalía Metropolitana, en coordinación con la Policía Nacional.

La cacería se extendió por varios puntos calientes: Chilibre, Las Mañanitas, Pacora y Juan Díaz.

Entre los detenidos, hay un vinculado al delito de violación contra una joven indígena.

El sujeto la engañó con la promesa de un empleo de niñera, para luego cometer el vil abuso.

Otro caso espeluznante es el de un hombre investigado por actos libidinosos en perjuicio de dos angelitos de 10 y 6 años de edad, un hecho que ocurrió este año en Tocumen.

Y, el tercer detenido está relacionado con el delito de violación en perjuicio de una menor de edad, caso registrado en Chilibre.