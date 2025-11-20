La Chorrera acelera legalización de predios

El municipio de La Chorrera dio un paso importante para poner al día la legalización de predios gracias a un convenio firmado con la Autoridad Nacional de Titulación de Tierras (ANATI). La meta es clara: ordenar los terrenos municipales, proteger áreas públicas y evitar ocupaciones irregulares.

Eloy Chong, alcalde de La Chorrera, explicó que el trabajo permitirá fortalecer la gestión del territorio, garantizando un distrito más planificado y consciente del valor de su suelo.

Desde octubre, el departamento de Ingeniería municipal inició la mensura de terrenos en Amador y luego en Playa Leona, avanzando en levantamientos topográficos.

Flor Hernández, residente de Playa Chiquita, en Puerto Caimito, aseguró que el acceso a servicios básicos como electricidad depende de que se legalicen los predios.

La empresa eléctrica otorgó un plazo de cuatro meses para formalizar los contratos antes de desconectar el suministro.

Andrés Fernando Pagés Chanis, administrador de la ANATI, destacó que el convenio es un compromiso de trabajo conjunto para proteger los bienes de uso público, garantizar la planificación urbana y rural y dar seguridad jurídica a los ciudadanos.

Además, permitirá compartir información catastral, capacitar al personal municipal y ejecutar acciones concretas de recuperación y conservación del territorio.