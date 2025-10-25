La espera acabó : C.E.B.G. Nuevo San Juan cuenta con modernas instalaciones

Después de ocho años de espera, los más de 440 estudiantes, 23 docentes y la comunidad educativa del Centro Educativo Básico General (C.E.B.G.) Nuevo San Juan, Colón, ubicado en el área de la Transístmica, recibieron esta semana las nuevas instalaciones de su plantel, que incluyen modernos espacios educativos.

Lucy Molinar, ministra de Educación, destacó la importancia de esta obra para el fortalecimiento de la educación en la región. "La construcción de este nuevo pabellón no solo representa una mejora en infraestructura, sino que ofrece a los estudiantes un ambiente adecuado y moderno para su desarrollo académico y personal", afirmó Molinar durante la entrega formal.

La nueva infraestructura, que demandó una inversión de 3 millones 129 mil 142 dólares con 11 centésimos, fue ejecutada por la Dirección Nacional de Ingeniería y Arquitectura, con el objetivo de mejorar las condiciones de enseñanza y aprendizaje. La ministra también hizo un llamado a la comunidad educativa a cuidar y valorar estas nuevas instalaciones, ya que son fundamentales para el desarrollo integral de los estudiantes.

El proyecto de remodelación y ampliación del centro incluye la construcción de aulas teóricas, módulos sanitarios, un laboratorio de informática y un área dedicada al preescolar. Además, se ha techado la cancha deportiva, mejorado la cocina y el comedor, y optimizado los pabellones existentes. La obra también contempla la instalación de cercas perimetrales, portones de hierro, accesos vehiculares, estacionamientos y un sistema eléctrico reordenado.

En cuanto a las mejoras en infraestructura técnica, se ha realizado una modernización de la red de plomería, con conexión a agua potable, tratamiento de aguas residuales, sistema hidroneumático y un tanque elevado de almacenamiento. Asimismo, se ha instalado un sistema de alarmas contra incendios, telefonía y medidas de seguridad contra robos.

