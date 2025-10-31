La Mesa rinde homenaje a la nagua, símbolo vivo de la cultura Ngäbe-Buglé

Panamá- En un ambiente lleno de orgullo, colorido y respeto por las tradiciones, estudiantes, docentes y personal administrativo del Centro Básico General de La Mesa realizaron un emotivo acto para resaltar el valor cultural de la nagua, una prenda que representa la identidad y la historia de la mujer del pueblo Ngäbe-Buglé.

El evento tuvo como propósito rendir homenaje a este vestido típico, considerado un símbolo de la cultura y las raíces indígenas del país. Las actividades incluyeron presentaciones folclóricas, exhibiciones de naguas elaboradas a mano y reflexiones sobre la importancia de preservar las costumbres ancestrales frente a los cambios de la modernidad.

Débora Pérez, directora del plantel educativo, expresó que “es justo lucir y enaltecer lo autóctono, como lo es la nagua que viste con orgullo la mujer de la comarca Ngäbe-Buglé”, destacando la necesidad de fortalecer la educación cultural entre los jóvenes.

Por su parte, el docente Noriel Salinas señaló que el homenaje trasciende lo estético. “Más que un reconocimiento a este lindo vestido, se honra a la patria y al nacionalismo, porque este es el verdadero y autóctono traje de nuestras generaciones”, afirmó.

La actividad también sirvió como espacio educativo para reflexionar sobre la diversidad cultural panameña y la importancia de respetar las expresiones tradicionales que fortalecen la identidad nacional. En medio de cantos, danzas y sonrisas, la comunidad escolar reafirmó que la nagua no solo es una vestimenta, sino un símbolo vivo de resistencia, orgullo y herencia cultural.



