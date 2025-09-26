La música panameña brilló en los Premios Juventud

Un amplio repertorio de cantantes hispanos desfiló en la alfombra azul de los Premios Juventud, que se celebraron anoche por primera vez en Panamá, con vestimentas llenas de lentejuelas y diseños indígenas.

"Qué maravilla que se estén haciendo los premios ahorita aquí en Panamá. Creo que es una manera muy bonita de mostrar las bellezas de toda Latinoamérica (...) para mí ha sido un mes maravilloso (...) y cumplí 21 años de libertad el día 21 de septiembre y ahorita estoy aquí en Premios Juventud", dijo la cantante mexicana Gloria Trevi, una de las estrellas musicales que dijo presente en el Centro de Convenciones Figali, en la Calzada de Amador.

A lo largo de la alfombra de estos premios, los artistas latinos y españoles posaron ante las cámaras con sus llamativas vestimentas, muchas de ellas confeccionadas por diseñadores locales e indígenas con las coloridas 'molas', el textil tradicional de la etnia Guna (Caribe).

Así, los distintos músicos reconocieron el aporte y la "marca" de Panamá a la música latinoamericana tanto en la sala como en el reguetón.

"Panamá ha marcado generaciones con su música. (Por ejemplo) en República Dominicana y Puerto Rico ha sido una gran influencia y que nos den la oportunidad de estar aquí, de cantar en su tarima, en su país, es un privilegio grandísimo", dijo a EFE Natti Natasha, quien cantó con el panameño Nando Boom.

También el reguetonero puertoriqueño Wisin enfatizó: "Panamá nos ha dado tanto. Creo que al género urbano nosotros le debemos demasiado a Panamá, a todos los exponentes viejos de Panamá".

A su vez Bad Gyal, que junto con Lola Indígo son las dos únicas artistas españolas en estos galardones, señaló que le "encanta la música de Panamá" y está muy "agradecida por representar a España".

El histórico salsero Willie Colón – quien junto con el panameño Rubén Blades formaron uno de los dúos más icónicos de ese género musical sobre 1980- interpretará su éxito 'La Murga', compuesta con Héctor Lavoe.

También los cantantes urbanos Boza y Sech entonaron, cada uno, varias de sus canciones más famosas, y que Nando Boom, uno de los principales artistas del reggae, cante su tema 'Dem Bow' junto con la dominicana Natti Natasha.