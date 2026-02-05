La plata rinde más: bajan las deudas del Gobierno en un 40%

Panamá empieza a respirar un poco. El déficit fiscal del país bajó de 6.43% a 3.68%, una caída fuerte, histórica, lograda en apenas un año de ajustes duros, orden en la casa y decisiones que no fueron populares, pero sí necesarias.

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, bajó el dato fino: en 2025 el déficit se redujo en más de 2,069 millones de balboas, casi un 40% menos, algo que no se veía antes.

El golpe fue tan fuerte que ni los mercados ni las calificadoras lo tenían en el radar. Ellos esperaban un déficit de 4.4%, pero Panamá cerró mucho más abajo.

Chapman dijo que el país no solo cumplió lo prometido, sino que fue más allá.

“Estamos recuperando la confianza”, afirmó, mientras explicaba que eso ya se siente en la baja del riesgo país y en el costo de la deuda. Menos intereses para el Estado, menos presión para la gente. Así de simple.

Según el MEF, Panamá va en ruta a crecer casi el doble que el promedio de América Latina y a colarse entre los 10 a 15 países con mayor crecimiento del mundo. No es cuento optimista, dice Chapman, son números que ya están caminando. El mensaje: si la economía crece, el empleo llega y algo queda en el bolsillo.

Uno de los datos que más ruido hizo fue el ahorro por la reducción del costo de la deuda. Casi 475 millones de balboas que, según el ministro, alcanzan para cubrir cerca del 50% del subsidio de las pensiones de la CSS. “Muchos preguntaban de dónde iba a salir la plata. Aquí está”, lanzó Chapman, con tono de respuesta a la calle.

También habló de tijera sin despidos masivos. El gasto del Gobierno Central bajó casi 6%, pero sin tocar programas sensibles como electricidad, gas y ayudas sociales.

Chapman insistió en que no se hizo lo que otros países han hecho: botar gente y provocar crisis sociales. El enfoque, dice, fue ordenar sin golpear al más débil.

En ingresos, la cosa también subió. Un 6.5% más, gracias a mayor fiscalización, tecnología, digitalización y medidas como la Lotería Fiscal, que empuja a pedir factura.

Más control, más plata entrando y menos deuda flotando, sobre todo con micro, pequeñas y medianas empresas, que viven al día y generan la mayor parte del empleo.

En el plano internacional, el gobierno insiste en que Panamá va bien encaminada para salir de las listas discriminatorias fiscales entre finales de este año e inicios de 2027.

Chapman recordó que el país ya dio un paso grande al salir de la lista y pasar a cooperante, tras más de una década de presión.

El minstro aseguró que el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, realizado en Panamá, reunió a más de 10 mil participantes, más del doble que Davos, según el MEF.



Para el gobierno, es otra señal de que Panamá volvió a estar en el mapa y que, esta vez, los números acompañan el discurso.