Nacional - 17/11/25 - 12:00 AM

La UP presenta calendario académico

La Universidad de Panamá aprobó su calendario académico para 2026, informó el diario informativo de la primera casa de estudios superiores, UP Informa.

El documento detalla las fechas clave para el verano 2025, el primer semestre 2026 y el segundo semestre 2026, abarcando procesos como matrícula, inicio de clases, exámenes, entrega de calificaciones y periodos administrativos.

La matrícula para los cursos de verano será del 5 al 10 de enero de 2026.

Las matrículas para el primer semestre 2026 serán del 2 al 7 de marzo para los estudiantes de primer ingreso, y del 9 al 21 de marzo para el resto de los estudiantes. El inicio del semestre está previsto para el 23 de marzo.

