La salud vuela alto: Dron lleva insumos médicos a Ngäbe Buglé

El Ministerio de Salud de Panamá (MINSA), en alianza con la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) y con el apoyo de la Fundación Barça - FC Barcelona, registró oficialmente una aeronave no tripulada (dron) ante la Autoridad Aeronáutica Civil, como parte del proyecto “Nun Jukrä Tä Kwin”.

Esta iniciativa tiene como objetivo superar las barreras geográficas y mejorar el acceso a los servicios de salud en zonas remotas de la Comarca Ngäbe Buglé, donde las condiciones topográficas dificultan el transporte convencional de insumos médicos.

El dron está diseñado para transportar medicamentos, muestras médicas e insumos esenciales, reduciendo los tiempos de traslado de varias horas a solo minutos. Esto permitirá una atención más rápida, eficiente y oportuna para las comunidades que más lo necesitan.

Además del beneficio inmediato en el acceso a la salud, la implementación de esta tecnología también optimiza las rutas logísticas y reduce los costos de mantenimiento asociados al transporte terrestre, lo que representa una inversión sostenible a largo plazo para el sistema de salud panameño.

El MINSA destacó que este proyecto es un paso clave hacia un sistema de salud más equitativo, accesible y resiliente, especialmente en territorios históricamente desatendidos.

