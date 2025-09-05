Nacional - 05/9/25 - 12:00 AM

Lanzan campaña ‘Cuida tu Corazón 2025’

El Ministerio de Salud (Minsa) lanzó la campaña “Cuida tu Corazón 2025”, con el propósito de concienciar a la población sobre la importancia de la prevención para reducir el impacto de las enfermedades cardiovasculares (ECV).

“Las enfermedades cardiovasculares siguen siendo la principal causa de muerte en Panamá, representando aproximadamente el 30% de todas las muertes anualmente”, dijo el viceministro de Salud, Manuel Zambrano Chang.

Destacó que esta campaña se suma a otras estrategias que buscan fortalecer la salud pública, enfatizando que la clave está en la prevención.

El Minsa promueve a nivel nacional los buenos hábitos de estilos saludables que comprenden una buena alimentación, actividad física, manejo del estrés y el descanso.

