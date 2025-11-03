Las calles de Panamá vibran con los desfiles patrios

Con gran alegría y fervor patrio, los tradicionales desfiles del 3 de noviembre, que conmemoran la Separación de Panamá de Colombia en 1903, dieron inicio en las principales rutas del país. Las rutas 1, en San Felipe, y 2, en la vía España, fueron testigos de la participación de delegaciones estudiantiles, entidades públicas y bandas independientes, que se unieron para rendir homenaje a esta histórica fecha.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, acompañado de la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, y un selecto grupo de ministros de Estado y otras autoridades, presidió el palco presidencial para recibir a las delegaciones, quienes marcharon con orgullo y entusiasmo.

La actividad contó con la presencia de miles de panameños que, a lo largo de la jornada, disfrutaron del colorido despliegue de las bandas y batallones que recorrieron las principales avenidas de la capital.

Cada banda estudiantil, junto a su cuerpo de batallones, se destacó por su esfuerzo y dedicación, interpretando piezas populares y patrióticas que evocaron el amor por la patria.

Las batuteras, con su destreza y coordinación, aportaron un toque especial al evento, mientras el público aplaudió con entusiasmo cada paso dado por los participantes.

El Ministerio de Educación, en colaboración con otras entidades del Gobierno, garantizó el desarrollo normal y ordenado de los desfiles, supervisando el paso de las delegaciones a lo largo de las rutas.



La organización y el ambiente de unidad fueron clave para que esta fiesta nacional se llevara a cabo de manera exitosa, reflejando el espíritu de unidad y orgullo que caracteriza al pueblo panameño.