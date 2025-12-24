Las inscripciones para las reválidas serán del 29 de diciembre al 2 de enero

La inscripción para el Programa de Recuperación Académica se realizará del 29 de diciembre al 2 de enero, informó ayer la viceministra de Académica, Agnes De León de Cotes.

La funcionaria explicó que el estudiante puede inscribir hasta tres materias reprobadas, con un costo de $7 dólares; de ellos, $5 se destinarán al pago de los docentes y $2 para la adquisición de materiales didácticos, tecnología e insumos necesarios.

Destacó que el listado de colegios habilitados para las reválidas está disponible en la página web del Ministerio de Educación (Meduca).

En tanto, indicó que los profesores contratados para este proceso deben estar en el banco de elegibles; sin embargo, también se escogerán a docentes que no son permanentes.

“Si hay alguna necesidad de un docente que no esté en la base de datos, entonces se va al permanente, pero la condición es que no tenga alto índice de fracasos”, expresó De León de Cotes.

Las clases del Programa de Recuperación se darán del 5 de enero al 6 de febrero, mientras que los exámenes se aplicarán del 9 al 11 de febrero.

Además, instó a los padres de familia para que, en el caso de que deban viajar durante este período de vacaciones a otra región educativa, puedan realizar la inscripción de los estudiantes en dicha región.

“Busque el colegio que más le convenga y oportuno inscribirlo”, añadió.

Las clases se impartirán de lunes a viernes, con sesiones de 60 minutos. Todos los estudiantes deberán asistir a los centros educativos de acuerdo con sus reglamentos internos.