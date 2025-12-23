Las polleras van pa’ la calle el sábado 17 de enero, ¡Ellas mandan!

Ciudad de Panamá. Cuando la pollera sale a la calle, el país se detiene. La Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) y el Ministerio de Cultura (MiCultura) anunciaron oficialmente el Desfile de las Mil Polleras 2026, una cita que no solo llena avenidas, sino que reafirma quiénes somos y de dónde venimos.

El encuentro será el sábado 17 de enero de 2026, desde la 1:00 p.m., en Las Tablas, provincia de Los Santos, donde 105 delegaciones caminarán juntas al ritmo de la tradición, cargando historia, identidad y el trabajo silencioso de manos que han bordado el país por generaciones.

Para esta edición, la ministra de Cultura, María Eugenia Herrera, fue designada abanderada oficial, un reconocimiento al valor patrimonial de una celebración que no se improvisa ni se copia: se hereda.

Tradición que no se apaga

Durante la presentación, la administradora general de la ATP, Gloria De León, infomó que el Desfile de las Mil Polleras no es un evento más en la agenda cultural.

“Este no es un desfile para mirar de lejos. Aquí se viene a sentir el país. Cada enero, Las Tablas y Azuero se convierten en el corazón cultural de Panamá, recibiendo a miles de personas que llegan a encontrarse con su identidad”, afirmó.

La alta participación registrada para 2026 confirma que esta tradición sigue viva, firme y respetada por el pueblo.

Cultura que camina y economía que se mueve

La edición 2026 llegará acompañada de una agenda cultural ampliada, pensada para que la experiencia vaya más allá del desfile. Entre las actividades anunciadas destacan la Vereda Mil Polleras, con la participación de más de 100 artesanos y emprendedores; presentaciones de artistas nacionales y conjuntos folclóricos del 14 al 16 de enero; y la tradicional Junta de Embarra en Pedasí, donde se honra el proceso artesanal que da vida a la pollera.

La ministra María Eugenia Herrera subrayó el valor humano detrás de cada prenda.

“La pollera representa el esfuerzo de nuestras artesanas, mujeres que preservan saberes ancestrales y mantienen viva la historia cultural del país con cada puntada”, señaló.

Las Tablas siente el impacto

Desde el territorio, el alcalde de Las Tablas, Noé Herrera, resaltó que el desfile no solo llena calles, sino también mesas.

“Este evento genera oportunidades reales para muchas familias que trabajan de manera informal. Cada año mueve la economía del distrito y fortalece el bienestar de nuestra gente”, expresó.

Un motor para el turismo cultural

La ATP también recordó el impacto del desfile en la economía nacional. En su edición 2025, el evento generó más de 41 millones de dólares, alcanzó una ocupación hotelera del 100 % en Las Tablas y zonas cercanas, y reunió a más de 276 mil personas.

“Son cifras que demuestran que la cultura también impulsa desarrollo y posiciona a Panamá como un destino auténtico”, indicó De León, al señalar que la meta es superar esos números en 2026.

Una invitación al país

La ATP y MiCultura invitaron a panameños y visitantes a ser parte de una celebración que se vive en la calle, se siente en el pecho y se recuerda todo el año.

Porque cuando la pollera camina, Panamá se reconoce a sí mismo.