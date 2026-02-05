Mulino tira la casa por la ventana en Coclé: más de B/.558 millones en obras

Arrancó en Penonomé y no fue discurso vacío. El Gabinete Ampliado del gobierno de José Raúl Mulino llegó con números en la mano y obras en carpeta.

La provincia de Coclé aparece hoy como una de las más beneficiadas, con más de B/.558 millones en inversión pública que ya se están moviendo entre carreteras, salud, agua, escuelas y apoyo directo al productor.Plata que, según el Ejecutivo, tiene que verse en la calle y sentirse en los barrios.

Mulino indicó que Coclé no está en promesas, sino en ejecución. Que este es parte de un presupuesto récord de inversión pública de B/.11 mil millones a nivel nacional, enfocado —según sus palabras— en recomponer el tejido social golpeado por la crisis económica. No habló bonito. Habló de empleo, confianza y orden.

Carreteras y puentes: la obra que sí se ve

En materia vial, el Ministerio de Obras Públicas reportó 19 macroproyectos en Coclé, con una inversión que supera los B/.138 millones, beneficiando a más de 270 mil personas. No es cuento: calles rehabilitadas, caminos rurales, puentes nuevos y otros en reparación.

Entre lo ya terminado están calles en Antón, El Valle y La Pintada, además de varios puentes vehiculares y peatonales.

Sigue en marcha el famoso “tapahuecos” en la Panamericana, mientras se alistan nuevas licitaciones como la carretera Penonomé–Santa Ana, la circunvalación Penonomé–Caimito–Toabré–La Pintada y la vía Aguadulce–Playa El Salao con ciclovía incluida.

Solo el tramo coclesano de la Panamericana Oeste representa B/.162 millones, una obra que conecta a varios distritos y mueve comercio, transporte y empleo. Aquí, según el MOP, se generan más de 2 mil empleos directos y otros 3 mil indirectos.

Salud: rescates, hospitales y centros que estaban olvidados

En salud, la cifra también pesa. El Minsa maneja proyectos por más de B/.250 millones en Coclé. Obras que estuvieron paradas y ahora se reactivan, según dijo el ministro Fernando Boyd.

Se reabrió el Centro de Salud de Río Hato, con una inversión superior a B/.15 millones, y el Centro Materno Infantil de Tambo, por B/.9 millones. Pero el plato fuerte es el nuevo Hospital Aquilino Tejeira, una obra largamente esperada que será rescatada con B/.214 millones.

Además, se anunciaron mejoras en 10 puestos de salud de la provincia, arreglos básicos pero necesarios: techos, electricidad, plomería y equipos. Cosas simples que muchas veces son las que más duelen cuando no están.

El agro toma la palabra y pide mano dura

El Gabinete no fue solo ministros hablando. Los productores también dijeron lo suyo. Agricultores de cebolla, arroz y acuicultura agradecieron el respaldo del gobierno, pero pidieron algo claro: mano dura contra el contrabando y las importaciones desordenadas.

Florencio Pérez, productor de cebolla, fue frontal. Dijo que el contrabando no puede seguir tratándose con “paños tibios” y pidió que se castigue con la misma seriedad que otros delitos graves.

Mulino respondió que pedirá una reunión bilateral con Costa Rica para apretar el control fronterizo.

En acuicultura, los productores informaron que han recuperado el 40% de su capacidad, pero necesitan agilidad en permisos, registros sanitarios y trámites.

El presidente dio la orden: destrabar procesos para que el sector vuelva a producir al 100%, al menos en las provincias centrales.

Apoyo directo al productor

El MIDA también presentó números. Programas de riego, accesos a zonas de producción y financiamiento están en marcha para el ciclo agrícola 2025-2026.

El arroz, base del plato panameño, sigue siendo prioridad, junto a otros rubros que sostienen la economía rural coclesana.