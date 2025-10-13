Le hacen la "lipo" a presupuesto para dar a educación, salud y agro

El Consejo de Gabinete aprobó este lunes modificaciones al Proyecto de Ley 34-25, que dicta el Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2026, reforzando la inversión en salud, educación y el sector agropecuario.

El presupuesto se mantiene bajo el monto original de B/.34,901 millones, con un programa de inversiones de B/.11,188 millones, consolidando a Panamá como una de las economías con mayor esfuerzo inversor proporcionalmente en Latinoamérica.

Los ajustes acogen recomendaciones de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, destacando:

Educación: reasignación de B/.104 millones para infraestructura y proyectos escolares.

reasignación de para infraestructura y proyectos escolares. Salud: asignación de B/.319.5 millones para medicamentos , B/.95 millones para instrumental médico , y B/.26 millones adicionales al Minsa , incluyendo B/.10 millones para el Instituto Oncológico Nacional , con el objetivo de fortalecer la capacidad de insumos y la respuesta del sistema público de salud.

asignación de , , y , incluyendo , con el objetivo de fortalecer la capacidad de insumos y la respuesta del sistema público de salud. Sector agropecuario: se suman B/.31.5 millones para apoyar al productor nacional y promover la seguridad alimentaria mediante programas de asistencia técnica y productividad rural.

El MEF calificó este presupuesto como un plan económico estratégico, que busca reducir el déficit fiscal del 4.0% del PIB en 2025 al 3.5% en 2026, siguiendo la ruta de consolidación establecida por la Ley de Responsabilidad Social Fiscal.

El Ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, acompañado de Eida Sáiz, Vice Ministra de Economía, y Fausto Fernández, Viceministro de Finanzas, resaltó que este presupuesto refleja transparencia, disciplina fiscal y visión de desarrollo sostenible, consolidando la confianza en la gestión pública y el crecimiento económico del país.