Licitan compra de medicamentos por $91.9 millones

La Caja de Seguro Social (CSS) confirmó que va a invertir B/. 91,979,892.00 en la compra masiva de medicamentos, un movimiento que apunta directo a una preocupación que muchos conocen de cerca: llegar a la ventanilla y escuchar “no hay”.

La licitación —Precio Único 01-2026— contempla 348 medicamentos para abastecer farmacias durante 15 meses continuos.

No es un anuncio más ni una cifra fría. Hablamos de pastillas y tratamientos que necesitan miles de panameños para controlar hipertensión, diabetes, ansiedad, depresión, asma, alergias e infecciones, enfermedades que no entienden de demoras ni burocracia. La apuesta es clara: que el paciente no se quede sin su dosis.

El modelo de Precio Único permite algo clave para el bolsillo institucional: comprar más, por menos, con el mismo estándar de calidad.

En la licitación participaron 57 empresas, bajo un proceso público, abierto y con reglas claras. Nada a puerta cerrada.

Todo fue transmitido en vivo por el canal oficial de YouTube de la CSS, para que cualquier ciudadano pueda revisar cada renglón ofertado.

La meta es garantizar que el flujo de medicamentos sea continuo y que los asegurados mantengan sus tratamientos sin pausas que puedan afectar su salud.