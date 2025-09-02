¡Llena tus tanques! Penonomé estará sin agua esta tarde

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que este martes se suspenderá el suministro de agua potable en varios sectores de Penonomé debido a trabajos de mantenimiento en la planta potabilizadora.

La interrupción del servicio está programada desde las 5:00 p.m. hasta las 11:00 p.m., mientras se realiza la limpieza de la fosa de succión y la extracción de sedimentos en la toma de agua del río Zaratí.

Durante este periodo, se verán afectados los siguientes sectores: Chigoré, El Carmen, Cristo Rey, Villas de Llano Marín, Cerro Centenario, 8 de Diciembre, El Prado, Pueblo Nuevo, Vista Hermosa, avenida Central y áreas aledañas.

Recomiendan a la población tomar las medidas necesarias para abastecerse de agua y evitar contratiempos durante las horas de suspensión.

