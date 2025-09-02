Nacional - 02/9/25 - 09:07 AM

¡Llena tus tanques! Penonomé estará sin agua esta tarde

La interrupción del servicio está programada desde las 5:00 p.m. hasta las 11:00 p.m., mientras se realiza la limpieza de la fosa de succión y la extracción de sedimentos en la toma de agua del río Zaratí.

 

Por: Redacción / Web -

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que este martes se suspenderá el suministro de agua potable en varios sectores de Penonomé debido a trabajos de mantenimiento en la planta potabilizadora.

La interrupción del servicio está programada desde las 5:00 p.m. hasta las 11:00 p.m., mientras se realiza la limpieza de la fosa de succión y la extracción de sedimentos en la toma de agua del río Zaratí.

Durante este periodo, se verán afectados los siguientes sectores: Chigoré, El Carmen, Cristo Rey, Villas de Llano Marín, Cerro Centenario, 8 de Diciembre, El Prado, Pueblo Nuevo, Vista Hermosa, avenida Central y áreas aledañas.

Recomiendan a la población tomar las medidas necesarias para abastecerse de agua y evitar contratiempos durante las horas de suspensión.
 

Te puede interesar

Cementerios municipales en Panamá Oeste al borde del colapso

Cementerios municipales en Panamá Oeste al borde del colapso

 Septiembre 02, 2025
Licitación por 9,6 millones de dólares para compra de 60 buses

Licitación por 9,6 millones de dólares para compra de 60 buses

Septiembre 02, 2025
IDAAN ejecuta 1,438 cortes y recauda B/. 542 mil en un mes

IDAAN ejecuta 1,438 cortes y recauda B/. 542 mil en un mes

 Septiembre 02, 2025
Katleen Levy: No tengo vela en ese entierro

Katleen Levy: No tengo vela en ese entierro

Septiembre 02, 2025
La salud vuela alto: Dron lleva insumos médicos a Ngäbe Buglé

La salud vuela alto: Dron lleva insumos médicos a Ngäbe Buglé

 Septiembre 02, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Menor asesinado tras brutal riña en baile típico

Menor asesinado tras brutal riña en baile típico
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Jubilados reciben fallo para pago de intereses del Cerpadem

Jubilados reciben fallo para pago de intereses del Cerpadem
Persecución y balacera por droga terminan en tragedia

Persecución y balacera por droga terminan en tragedia
Entregan a menor sospechoso de matar a joven en baile típico

Entregan a menor sospechoso de matar a joven en baile típico