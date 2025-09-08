Llueve, pero no hay agua: crisis hídrica golpea a Bahía Honda

A pesar de estar en plena temporada de lluvias, varias comunidades de la provincia de Los Santos enfrentan una severa escasez de agua potable debido a fallas en los pozos que las abastecen.

En la comunidad de Bahía Honda, gran parte del poblado se encuentra desabastecido, ya que el pozo principal presenta fallas técnicas.

Según Eleuterio Ramos, presidente del Comité del Acueducto Rural, la única solución inmediata sería utilizar un segundo pozo, pero este se encuentra en un terreno privado y los propietarios se niegan a permitir el acceso.

“El Ministerio de Salud ya inspeccionó el pozo y confirmó que está en buenas condiciones, con buena producción de agua. Pero si no logramos un acuerdo, nos quedaremos sin agua. Si ahora en invierno estamos así, ¿cómo será en verano?”, advirtió Ramos.

El dirigente añadió que se intentó convocar a una reunión con los dueños del terreno, pero estos no asistieron, lo que impidió llegar a un consenso.

Residentes como Virgilio De León califican la situación como crítica. “En verano siempre sufrimos, pero este año será peor, porque en pleno invierno ya no tenemos agua. Todos los días debemos recoger la poca que llega, y a las casas de la parte baja no llega nada”, expresó.

Ante este panorama, el Ministerio de Salud anunció la perforación de nuevos pozos en comunidades como Llano Largo, Jobo Dulce, La Villa de Los Santos, Guararé, Las Tablas, Llano de Piedra y Macaracas. Estos puntos contarán con caseta, turbina y sistema de extracción completo, para garantizar agua segura a los usuarios que dependen de la planta potabilizadora Rufina Alfaro, la cual enfrenta una alta demanda.