Lluvias azotan Azuero: deslizamientos, vías rotas y casas bajo el agua

Entre las áreas afectadas, se reportó un deslizamiento de tierra en la loma San Pedro

 

Por: Thays Domínguez / Azuero -

Las intensas lluvias registradas durante gran parte del sábado ocasionaron múltiples afectaciones en las provincias de Herrera y Los Santos, donde se reportaron deslizamientos de tierra, daños en carreteras, socavaciones, afectaciones en viviendas y la suspensión temporal de la planta potabilizadora Roberto Reyna.

Entre las áreas afectadas, se reportó un deslizamiento de tierra en la loma San Pedro, en la vía que conecta a Los Cerritos con Los Pozos cabecera, en el distrito de Los Pozos.

El movimiento de masa ocasionado por las lluvias obstruyó parcialmente el tránsito vehicular, por lo que cuadrillas de mantenimiento y equipo pesado realizaron labores de remoción para garantizar el paso seguro.

Otra situación crítica se registró en la vía Pesé – Los Pozos, a la altura de la comunidad de Rincón Hondo, donde una creciente de agua socavó parte de la carpeta asfáltica, dejando expuesta la estructura vial. Personal técnico del MOP evaluó los daños para definir las reparaciones necesarias.

En el distrito de Las Minas también se reportaron afectaciones en el sector conocido como La Yesca del Nanzal, donde autoridades mantienen evaluaciones ante posibles riesgos por saturación del terreno y afectaciones a un vado.

A esto se sumó la suspensión de operaciones de la planta potabilizadora Roberto Reyna, en Chitré, que quedó fuera de funcionamiento desde la madrugada debido a la alta turbiedad del agua, afectando el suministro en el distrito.

Mientras tanto, en Los Santos, las lluvias provocaron inundaciones en el sector de Villa Bonita, donde al menos 23 viviendas resultaron afectadas.
Desde la madrugada, el río La Villa registró un notable incremento en su caudal, generando preocupación entre los residentes de áreas vulnerables.

Las autoridades recorrieron los puntos afectados y recomendaron a la población transitar con extrema precaución, ante la posibilidad de nuevas crecidas o deslizamientos producto de la saturación del suelo.

Los equipos de emergencia se mantienen desplegados en los puntos críticos, informó el gobernador de Herrera, Elías Corro, quien indicó que cuadrillas de varias instituciones continúan trabajando para atender las incidencias provocadas por el mal tiempo y proteger a los moradores.

