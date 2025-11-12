Nacional - 12/11/25 - 08:54 AM

Lluvias inundan el centro de salud de Tocumen

Los servicios médicos en este centro de salud han sido suspendidos este miércoles, mientras se realizan labores de limpieza y reparación de los daños.

 

Por: Redacción / Web -

En el centro de salud de Tocumen llovió más adentro que afuera. Las lluvias reportadas en las últimas horas causaron inundaciones en las instalaciones del dispensario, afectando varias áreas de atención.
 

Por este motivo, los servicios médicos en este centro de salud han sido suspendidos este miércoles, mientras se realizan labores de limpieza y reparación de los daños.
 

Se recomienda a la población acercarse a otros centros de salud cercanos para recibir los servicios médicos.

Te puede interesar

Funcionario de la CSS plantea controlar ingreso de estudiantes de medicina

Funcionario de la CSS plantea controlar ingreso de estudiantes de medicina

 Noviembre 12, 2025
Ola de homicidios inquieta al sector empresarial de Panamá

Ola de homicidios inquieta al sector empresarial de Panamá

 Noviembre 12, 2025
Orillac: Gobierno impulsa innovación y empleo a través de APP

Orillac: Gobierno impulsa innovación y empleo a través de APP

 Noviembre 12, 2025
Exigen investigación por orden de mantenimiento en el Moscote

Exigen investigación por orden de mantenimiento en el Moscote

 Noviembre 12, 2025
Lluvias inundan el centro de salud de Tocumen

Lluvias inundan el centro de salud de Tocumen

 Noviembre 12, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas