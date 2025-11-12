Lluvias inundan el centro de salud de Tocumen

En el centro de salud de Tocumen llovió más adentro que afuera. Las lluvias reportadas en las últimas horas causaron inundaciones en las instalaciones del dispensario, afectando varias áreas de atención.



Por este motivo, los servicios médicos en este centro de salud han sido suspendidos este miércoles, mientras se realizan labores de limpieza y reparación de los daños.



Se recomienda a la población acercarse a otros centros de salud cercanos para recibir los servicios médicos.