Lluvias obligan a reprogramar el segundo pago del Pase-U en Bugaba

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) informó que el próximo lunes, 27 de octubre, se realizará la entrega reprogramada del segundo pago del Pase-U en varios corregimientos del distrito de Bugaba, provincia de Chiriquí.

La decisión se tomó debido a las fuertes lluvias registradas en la zona durante los últimos días, lo que afectó la logística de los pagos programados inicialmente.

El IFARHU indicó que los estudiantes de los corregimientos de Dominical, Santa Cruz y Caisán deberán presentarse en el Centro Educativo Básico General (C.E.B.G.) Caisán Fuertes Caminos, en horario de 7:00 a.m. a 1:00 p.m., para recibir el beneficio.

Esta reprogramación aplica a estudiantes de los siguientes centros educativos:

-Escuela Alto Bonito

-Escuela Dominical

-Escuela Baitún Abajo

-Escuela Santa Cruz

-Escuela Baitún Arriba

-Escuela Bonita

-Escuela Caña Blanca Arriba

-Escuela Cerro Paja

-Escuela Salitral

-C.E.B.G. Caisán Fuertes Caminos

-Escuela Alto La Mina

-Escuela Caisán Arriba

-Escuela Caisán Primavera.

