Nacional - 07/10/25 - 10:57 PM

Lluvias y tormentas hasta el 12 de octubre

Autoridades piden precaución por lluvias persistentes y aguaceros intensos en casi todo el país.

 

Por: Redacción / Crítica -

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) informó que el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) emitió un aviso de vigilancia por lluvias y aguaceros significativos que se mantendrá desde esta medianoche hasta las 11:59 p.m. del próximo 12 de octubre.

El fenómeno está asociado a la onda tropical número 33, que viene acompañada de una baja presión en el Caribe y mayor humedad atmosférica, condiciones que podrían generar lluvias continuas, aguaceros intensos y tormentas eléctricas de variada intensidad en gran parte del territorio nacional.

Entre las provincias bajo aviso meteorológico se encuentran: Bocas del Toro, Chiriquí, Veraguas, Herrera, Los Santos, Coclé, Panamá Oeste, Panamá, Colón, Darién, la Comarca Ngäbe Buglé, la Comarca Guna Yala y la Comarca Emberá Wounaan.

Las autoridades hacen un llamado a la población a tomar precauciones, evitar cruzar ríos o quebradas crecidas y mantenerse informados a través de los canales oficiales.

