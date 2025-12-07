Lombana acusa a La Prensa de amaños y de dañar la democracia

El excandidato presidencial Ricardo Lombana subrayó este sábado que el diario La Prensa tenía pleno conocimiento de las acciones que orquestaba su exdirectiva, Annette Planells.

"La imparcialidad de 'La Prensa' no se ganará con cartas de la Junta Directiva lavándose las manos", escribió Lombana en X.

Añadió: "A mí me consta que tenían pleno conocimiento de cómo desde ese medio se conspiraba para engañar a la población con sus publicaciones amañadas".

"Le han hecho mucho daño a la democracia que un día ayudaron a recuperar", dijo.

Su reacción se da luego de que La Prensa emitiera un comunicado en el que se desvinculaba del actuar de Planells.

Tras el escándalo desatado tras las revelaciones de la abogada Karisma Karamañites, la Corporación La Prensa, S.A. (Corprensa) se desvincula de las actuaciones de Annette Planells asegurando que no respalda las actuaciones de quien fue parte de su junta directiva y posteriormente presidente de ese medio de comunicación.

El periódico aclara que la incorporación de Planells a la Junta Directiva y su posterior designación como presidente se "realizó bajo tres condiciones claras y expresas, las cuales ella aceptó".

Según el diario, Planells debía abandonar cualquier vínculo con el medio digital Foco, debía suspender cualquier activismo político y debía atender y resolver el conflicto de interés que implicaba su incorporación a esta corporación.

Explica el medio que eso se debía a "que su hermano, el señor Juan Carlos Planells, se desempeñaba como gerente general de la empresa".

De acuerdo a La Prensa esta situación había sido "previamente planteada al señor Planells, quien incluso manifestó su conformidad con su inminente desvinculación laboral de Corprensa".

"La señora Planells solicitó un plazo prudencial para atender esta tercera exigencia, el cual fue concedido en un marco de buena fe y confianza institucional. Sin embargo, ante su decisión de no cumplir con dicha condición, fue ella misma quien optó por finalizar toda relación con Corporación La Prensa, S.A.", aseguran desde la 12 de Octubre.