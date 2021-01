Los $2.8 millones enterrados en la Felipillo eran de panameños

El Fiscal Superior de Drogas, Javier Caraballo reveló que los $2 millones 872,020 dólares incautados en caletas enterradas en 11 tumbas de la Manzana Cero, en Felipillo, pertenecen a un grupo delictivo de Panamá.

Sin embargo, por el momento no hay ningún detenido. Sobre los avances de las investigaciones para dar con estos grupos criminales, Caraballo solo se limitó a decir “los fiscales no anunciamos lo que vamos hacer…en tema de casos específicos tenemos que ser extremadamente cuidadosos de no revelar a los grupos criminales, cuáles son los adelantos de nuestras acciones futuras".

Publicidad

El 12 de diciembre fue descubierto ese tesoro de narcos. Los fajos de billetes en efectivo estaban embalados en canecas o tanques plásticos enterrados. Habían al menos 9 fajos de billetes de $100; 9 fajos de billetes de $50 y 15 de billetes de a $20.

Aparte del botín se incautaron 5 fusiles de guerra, (M-4, M16 y un fusil de francotirador Dragunov), 35 cargadores de fusiles AK 47, más de 8 cargadores de fusiles R15 y miles de municiones.

Entre lo decomisado también había un equipo de comunicación sofisticado para interceptar las frecuencias policiales.