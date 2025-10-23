Los corredores no serán gratis, confirman en la Asamblea

El ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, y la directora de ENA Panamá, Yessica Goti, confirmaron en la Asamblea Nacional que los corredores no serán gratis, debido a que los mismos dependen de una autogestión financiera para su operación, inversiones y crecimiento.

De acuerdo con el ministro Andrade, los corredores llevan un componente de administración, de mantenimiento, así como las adecuaciones futuras que hay que hacer a lo largo del tiempo, como son la ampliación del tramo marino y la modernización del cobro de los peajes, entre otras obras que necesitan tener reservas económicas para poderse realizar.

Explicó que los gastos de los corredores no influyen en el presupuesto nacional porque funcionan siendo autosuficientes y tienen que poder pagar todos sus gastos y sus deudas y, si sobra dinero, el mismo se reserva para modernizaciones futuras.

“Solo hay que tener en cuenta que de aquí a 20 años habrá muchas barriadas nuevas que van a necesitar construir accesos y ampliaciones nuevas y siempre hay que tener todo esto en cuenta”, dijo el ministro.

Sobre el refinanciamiento de la deuda de los corredores, Andrade señaló que con el mismo se pagará la deuda vieja y además se utilizará dinero para modernizar el corredor, hacer nuevos accesos, mejorar entronques, dar mantenimiento y modernizar la vía, y si esto no se hace, simplemente la obra se queda obsoleta.

Por su parte, la gerente de ENA Panamá, Yessica Goti, explicó que finalmente los diputados quedaron claros en que los corredores no pueden ser gratis porque del dinero de los peajes depende que se mantengan en óptimas condiciones las estructuras.

Explicó igualmente que la población debe entender que, si bien en un momento se dijo que los corredores serían gratis, en el 2016 se hizo una modificación a la norma establecida y, a través de la Ley 46, se eliminó esta opción.

Destacó que ENA Panamá no representa una carga fiscal para el Estado y toda su operación es autofinanciable por medio de los peajes. “ENA Panamá se debe administrar de forma correcta, ya que tiene muchas regulaciones y supervisiones internacionales, incluyendo las calificadoras de riesgo que exigen transparencia en el manejo de la empresa, que debe hacer públicas todas sus operaciones”, recalcó Goti.