Los precios del combustible bajan un poquito el viernes

Buenas noticias para los conductores y familias panameñas: los precios de los combustibles bajan a partir del viernes 31 de octubre y se mantendrán vigentes por dos semanas.

La gasolina de 95 octanos reducirá su precio cuatro centavos, quedando en 0.85 centavos por litro, mientras que la gasolina de 91 octanos bajará tres centavos, situándose en 0.82 centavos por litro.

El diésel bajo en azufre se mantiene estable en 0.82 centavos, ofreciendo un respiro a los transportistas y a quienes dependen del combustible para su día a día.

En Chiriquí y otras provincias, los camiones cisterna ya recorren las estaciones de servicio para asegurar que todos los panameños puedan aprovechar estos nuevos precios sin contratiempos.

Con esta medida, el Gobierno busca aliviar el bolsillo de los ciudadanos y fomentar la movilidad en todo el territorio de Panamá.

 

