La economía panameña enfrenta desempleo de dos dígitos. Exceptuando los años de pandemia y postpandemia (2020, 2021), es el nivel más alto en 20 años (2005 = 9.8%). En los últimos dos años (2023-2025) perdimos 80% de nuestras exportaciones y 70 mil empleos, 54 mil del cierre minero y otros 15-20 mil que terminaremos perdiendo como consecuencia de la “masacre laboral de Bocas del Toro”.

De acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), en el primer semestre de 2025, las recaudaciones de ITBMS fueron 11% inferiores a las del mismo período del 2024. En los 6 primeros meses de este año hubo $128 millones mensuales menos de consumo que en la primera mitad del año pasado.

La contracción empezó en el segundo semestre del 2024, evidenciada por una reducción del 6% en las recaudaciones por concepto de ITBMS versus el mismo período del 2023. La misma guarda directa relación con la masiva pérdida de empleo formal en las provincias de Panamá y Panamá Oeste luego del cierre minero y la pérdida del grado de inversión de Fitch Ratings en marzo 2024.

Entre agosto de 2023 y octubre de 2024 (14 meses), Panamá y Panamá Oeste perdieron en conjunto 125,010 empleos, eliminando 71% de los empleos generados en ambas provincias por la ampliación del Canal entre el 2009 y 2014 (177,274).

De estos empleos, 72,766 fueron empleos formales no agrícolas. Esta pérdida fue parcialmente compensada por aumentos en otras regiones, como Chiriquí (+7,903), Veraguas (+6,272) y Colón (+3,445).

A nivel nacional, incluyendo la Población Agrícola, se perdieron 35,854 empleos formales entre agosto 2023 y octubre 2024, pero las provincias de Panamá y Panamá Oeste perdieron en conjunto 80,355 empleos formales (65,515 y 14,840, respectivamente).

En ese lapso, el monto generado en salarios por parte de los trabajadores formales en la economía pasó de $865,369,042 mensuales (2023) a $837,378,642 (2024), una reducción de $ 27,990,400 menos mensuales de poder adquisitivo en la economía.

No obstante, la masa salarial en Panamá y Panamá Oeste (trabajadores formales) se redujo en $60,221,020 mensuales ($49,537,577 y $ 10,683,443, respectivamente), caída parcialmente compensada por aumentos de $32,230,620 mensuales en otras provincias.

La caída de empleo formal en las Provincias de Panamá y Panamá Oeste, así como la consecuente desaparición de más de $60 millones mensuales de poder de compra, desencadenaron la severa contracción del consumo que enfrenta la economía, particularmente en estas dos Provincias.

“No hay chen chen en la calle”. En el primer semestre de 2025, los restaurantes reportaron 30 a 40% menos ventas que en la primera mitad del año pasado y los centros comerciales cayeron en 20%.

En la Provincia de Panamá, el cese minero y consecuente pérdida del Grado de Inversión de Fitch Ratings destruyeron más empleos en 14 meses (104,723) que la pandemia en 26 (98,186), incluyendo los de 34,615 profesionales universitarios y 27% de los trabajadores asalariados del sector financiero y de seguros. 4 de cada 5 empleos formales perdidos se dieron en empresas de más de 50 trabajadores.

Muchas familias de clase media se vieron forzadas a sacar a sus hijos (as) de escuelas privadas e inscribirlos en escuelas públicas, ocasionando la pérdida de 6,349 empleos formales en entidades de enseñanza privadas en la provincia de Panamá.

Se espera una mejora estacional en el empleo a corto plazo, particularmente en el comercio, donde el 70% de las ventas ocurren en los últimos 2 meses del año. En el primer trimestre de 2026 comenzarán los proyectos de infraestructura programados por el Gobierno Nacional y ya debe haber una definición con respecto a la mina de Donoso, lo cual inyectará dinamismo a la economía y la generación de empleo.

Los problemas de “chen chen” se resuelven con “chen chen”.