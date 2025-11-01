Nacional - 01/11/25 - 02:58 PM

Los Santos se moviliza en entrega de ayuda a damnificados por lluvias

La directora provincial Karina de Gracia encabezó la entrega de alimentos secos, agua embotellada, kits de aseo

 

Por: Redacción / Crítica -

El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) en la provincia de Los Santos trasladó ayuda humanitaria a las familias afectadas por las inundaciones registradas en el distrito de Tonosí, producto de la influencia indirecta del huracán Melissa.

La directora provincial Karina de Gracia encabezó la entrega de alimentos secos, agua embotellada, kits de aseo y artículos de primera necesidad, beneficiando a niños, adultos mayores, personas con discapacidad y mujeres embarazadas.

Desde el viernes 24 de octubre, el personal del MIDES se movilizó a las zonas afectadas, elaborando informes sociales para agilizar la atención a los damnificados. Según un informe preliminar, más de 237 familias han resultado perjudicadas por las lluvias.

El MIDES, como parte del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), mantiene comunicación permanente con los estamentos de seguridad para coordinar la respuesta humanitaria y atender las variaciones climáticas.

La institución reafirma su compromiso de trabajar coordinadamente con los equipos de emergencia y reitera el llamado a la población a seguir las recomendaciones oficiales del Gobierno Nacional.

 

