Lotería Nacional inicia pago de becas: más de 400 estudiantes reciben apoyo

La Lotería Nacional de Beneficencia arrancó oficialmente el pago de becas para estudiantes de todo el país, beneficiando a más de 400 jóvenes panameños que participan en su programa de ayuda social educativa.



En total, el desembolso supera los $237,000.00, una cifra que para muchas familias significa un alivio real y necesario.

En las distintas sedes provinciales y agencias, los estudiantes seleccionados en el Concurso de Becas están recibiendo sus cheques. Este programa cubre alumnos desde primaria, premedia, media y también universitarios, garantizando que nadie se quede por fuera si tiene las ganas de superarse.

La administración de la Lotería envió un mensaje claro:

“Sigan preparándose, sigan estudiando”, agradeciendo además a los billeteros y compradores que, con cada chance y billete oficial, hacen posible que estas becas sigan llegando a miles de hogares.

Este pago marca un paso importante en el compromiso del país por apoyar a los estudiantes que luchan cada día por un futuro mejor.