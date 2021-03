Lucy y Norma le ripostan a Ana Matilde Gómez

La exministra de Educación, Lucy Molinar, calificó de mentira lo señalado por la exprocuradora Ana Matilde Gómez de que mientras ambas ejercían sus cargos, la "presionó" para renunciar.

Ana Matilde Gómez fue condenada por la Corte Suprema de Justicia por interceptar ilegalmente al ex fiscal Arquímedes Sáez, y hace poco pidió ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se revoque ese fallo y se le paguen supuestos salarios caídos. Días después, hizo ante los medios la acusación contra Lucy Molinar.

La exministra contestó en un video subido a Twitter que sí visitó a Ana Matilde, pero no para presionarla, sino como un gesto de solidaridad y aprecio, en momentos en que su caso se tramitaba. Según Lucy, en aquel momento las unía "cierto grado de amistad".

"Sentí que había en el abordaje del tema una carga emocional muy fuerte y le dije, ojalá encuentren una salida elegante de que sin dejar de hacer lo correcto, no haya la sensación de que haya ni vencedores ni vencidos", explicó Molinar.

"También le dije ojalá no conviertan un problema que parece personal, en un problema de Estado, porque el país no se lo merece", expresó.

"Al día siguiente ella fue a los medios a decir que yo había ido de emisaria del gobierno, cosa que no es cierto, pero sí dijo que yo le había recomendado no convertir un problema personal en un problema de Estado", recalcó.

"Tres semanas más tarde dice que yo le había ofrecido un cargo diplomático. Yo jamás hablé con el canciller y pueden preguntarle, para pedir cargo para nadie".

"No sé cómo decir que buscar una salida elegante puede interpretarse como una oferta de cargo diplomático", exclamó Molinar.

"Ahora dice que yo la presioné para que ella renunciara. ¿En qué consistió la presión? Eso no es cierto. Yo puedo sentir una gran empatía por lo que ella está pasando, por el dolor que le da esta maraña de justicia que no funciona; lo puedo entender, pero ni aún encontrando justificación para esa frustración, hay derecho a no decir la verdad. Eso no es cierto".

Por su parte, la combativa abogada Norma González, fue mucho más crítica y frontal ante los señalamientos de Ana Matilde Gómez.

"Déjese de estar haciendo show, porque a usted todavía no le ha pasado nada. Usted dice que ha sido víctima durante 11 años o no sé cuánto tiempo, y que usted ha sido afectada... dando entrevistas. Eso es pura hipocresía", enfatizó González.

"A usted no le ha pasado nada para lo que hizo. Usted hizo mucho daño. Le hizo daño a mi familia, me envió a la cárcel. Me envió unos días para la Chutra de Ancón... Después me envió a la DIJ por otros días más que yo no veía el sol. Sin haber hecho nada. Y por último me envía a la cárcel de mujeres.... Usted no sabe lo que yo pasé allá, y sabiendo que yo era inocente de todo", lamentó González, quien fue perseguida durante la procuraduría de Gómez en un caso de tráfico de armas.

"Por hacerle maldad o por querer irse detrás de una persona, usted me utilizó a mí. Y ahora usted llora y no sé qué cosa.

González acusó a Ana Matilde Gómez de estar trabajando durante años para los "corruptos poderes económicos" del país, y que en años recientes se han topado en lugares públicos, y nunca le ha pedido perdón por encarcelarla injustamente.

"Yo estoy contenta de que en Panamá ya casi todo el mundo sabe quién es usted", reiteró. "Usted es un bicho, y no se lo mando a decir con nadie, porque me envió a la cárcel, hizo sufrir a mi familia y no se lo voy a perdonar".