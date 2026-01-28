Lula condena la división del mundo en zonas de influencia: "Es un retroceso"

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, condenó este miércoles en Ciudad de Panamá la división del mundo en "zonas de influencia", lo que a su juicio es un "retroceso histórico" revestido de "neocolonianismo".



En la apertura del Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe, el líder progresista recordó que, en medio del actual contexto de "ruptura" global, hubo un momento en la historia en que Estados Unidos fue "un socio" comprometido con "el desarrollo" de la región.