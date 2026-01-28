Panamá prende el debate: presidentes se juntan para hablar de plata y futuro

Arrancó el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, una cita que pone a Panamá en el centro del debate regional y que reúne a presidentes, primeros ministros, empresarios y organismos multilaterales.

En el foro participan el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, junto a Luiz Inácio Lula da Silva de Brasil, Bernardo Arévalo de Guatemala, Daniel Noboa de Ecuador, Rodrigo Paz de Bolivia y el primer ministro de Jamaica, Andrew Holness.

También está presente el presidente ejecutivo de la CAF, Sergio Díaz-Granados, entidad que organiza el evento y que busca empujar acuerdos regionales más allá del discurso.

La agenda es pesada. Se habla de crecimiento económico, atracción de inversiones, estabilidad financiera y cómo levantar economías golpeadas por la inflación, la deuda y la desigualdad.

También hay mesas sobre integración regional, comercio entre países vecinos y cómo dejar de depender tanto de mercados lejanos.

Otro eje fuerte del foro es la transición energética y el medio ambiente. Los líderes discuten cómo aprovechar los recursos naturales de la región sin destruirlos, mientras avanzan hacia energías limpias y sostenibles. A la par, se debate la transformación digital, vista como una herramienta clave para mejorar productividad, empleo y competitividad en América Latina y el Caribe.

El foro se extenderá por varios días con plenarias, reuniones bilaterales y ruedas de negocios entre empresarios de distintos países