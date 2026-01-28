Gaby Carrizo durmió en la DIJ; hay varias investigaciones abiertas

El exvicepresidente José Gabriel “Gaby” Carrizo amaneció este miércoles detenido y con una cita clave con la justicia. Será un juez de garantías quien defina su situación legal por un presunto caso de enriquecimiento injustificado, según confirmó el procurador general Luis Carlos Gómez.

El jefe del Ministerio Público evitó dar detalles del tema, pero si confirmó que hay varias investigaciones contra Carrizo.



La audiencia de hoy está relacionado con enriquecimiento injustificado, un punto se discutirá directamente en la audiencia programada en Plaza Ágora.

Mientras tanto, Carrizo permanece recluido en la sede de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), en Ancón, donde fue llevado tras su aprehensión.



La detención se dio la mañana del martes, apenas llegó al Aeropuerto Internacional de Tocumen, en un vuelo procedente de Guatemala.

La captura se ejecutó luego de que la Fiscalía Anticorrupción girara una orden formal de aprehensión y conducción, dentro de una investigación por delitos contra la administración pública.

“Aquí estoy. Preferí venirme a Panamá, porque soy inocente”, dijo Carrizo a su llegada. Aseguró que dejó de lado la juramentación del Parlacen y tomó el primer vuelo tras enterarse, por los medios, de que existía una orden en su contra.

Su equipo legal confirmó que la audiencia de garantías será hoy después del mediodía. El abogado Adecio Mojica explicó que existen tres investigaciones abiertas por el mismo hecho, todas relacionadas con el supuesto enriquecimiento injustificado.

Mojica detalló que ya se entregó documentación ante la Contraloría para respaldar los ingresos cuestionados y señaló que algunas carpetas permanecen bajo reserva, tras decisiones adoptadas semanas atrás.



Con información de Maricarmen Camargo.