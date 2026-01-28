Colón apunta al desarrollo de las energías renovables y sostenibles

La provincia de Colón será escenario de un encuentro dedicado a las energías renovables con el desarrollo de la Expo Feria SPIA Energía Solar 2026, un evento que busca promover el uso de la energía limpia y sostenible como motor de desarrollo para el país.

Esta actividad se desarrollará a mediados del mes de marzo en el Centro de Arte y Cultura de Colón.

En este evento ferial podrán participar empresas, instituciones, emprendedores, académicos y público en general interesado en ser parte de la transformación energética.

Con este tipo de eventos se busca ofrecer múltiples beneficios para los participantes, entre ellos una mayor visibilidad de mercado además de contar con un networking estratégico, stands exclusivos de exhibición, alianzas comerciales e institucionales, así como participación activa en foros y paneles especializados.

La Expo Feria contará con diversas áreas diseñadas para el aprendizaje y la interacción, como charlas y foros especializados, zona académica y educativa, demostraciones y concursos, stands tecnológicos y comerciales, además de una zona gastronómica y un punto de información para orientar a los asistentes.

Con esta iniciativa, Colón se consolida como un punto clave para el impulso de la innovación, la sostenibilidad y el diálogo sobre energías limpias, abriendo oportunidades para el crecimiento económico y la conciencia ambiental en la región.