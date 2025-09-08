Nacional - 08/9/25 - 08:14 AM

Lunes bajo agua: Lluvias, tormentas eléctricas y mareas máximas

Durante la noche, las lluvias persistirán en áreas como Ngäbe Buglé, Veraguas y Costa Abajo de Colón, mientras que en el resto del país se espera cielo parcialmente nublado.

 

El país amanece este lunes bajo condiciones climáticas adversas. De acuerdo con los pronósticos, se espera un día marcado por lluvias persistentes, tormentas eléctricas y una alerta por mareas máximas en el litoral Pacífico.

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) mantiene vigente un aviso de vigilancia por lluvias y tormentas eléctricas que se extenderá hasta mañana martes.

Durante la mañana, se pronostican aguaceros aislados con actividad eléctrica en sectores costeros de Chiriquí, península de Azuero, Panamá Oeste, Panamá Norte, Panamá Este, Costa Arriba de Colón, así como en las comarcas Guna Yala y Emberá Wounaan. El resto del país presentará cielo parcialmente nublado.

En horas de la tarde, las condiciones empeorarán, con lluvias y tormentas de moderadas a fuertes en Chiriquí, comarca Ngäbe Buglé, norte y centro de Veraguas, sectores de Los Santos, Herrera, Coclé, Costa Abajo de Colón y zonas del norte de Panamá Oeste. En otras regiones, se esperan aguaceros aislados acompañados de tormentas eléctricas.

A esto se suma una alerta por máximas mareas en el Pacífico, que se mantendrá durante toda la semana, lo que podría incrementar el riesgo de inundaciones en zonas costeras.

Las autoridades piden a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales, evitar cruzar ríos crecidos y tomar precauciones ante posibles inundaciones o deslizamientos de tierra, especialmente en áreas vulnerables.
 

