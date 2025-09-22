Nacional - 22/9/25 - 08:20 PM

Madre denuncia mala atención médica tras mordedura de serpiente

Al llegar al centro de salud le indicaron que solo debía colocarle una banda elástica en el pie hinchado y morado de la menor.

 

Por: Redacción / Crítica -

Una madre de la apartada comunidad de La Montaña, en el distrito de La Mesa, denunció ante los medios la mala atención recibida en la policlínica Horacio Díaz Gómez de la Caja de Seguro Social, tras la mordedura de serpiente que sufrió su hija de 8 años.

Según relató la mujer, al llegar al centro de salud le indicaron que solo debía colocarle una banda elástica en el pie hinchado y morado de la menor. 

“El doctor ni siquiera revisó el caso correctamente y me dijo que en tres semanas regresara a quitar la banda”, señaló la madre.

Al llevar a la niña a otro centro médico, fue cuando descubrieron la gravedad de la situación: la menor había sido mordida por una serpiente y presentaba complicaciones médicas que no habían sido diagnosticadas en la primera atención. 

En el Hospital Regional de Chicho Fábrega, los médicos confirmaron la mordedura y realizaron los exámenes correspondientes, incluyendo laboratorios y radiografías, que no se habían realizado en la policlínica.

La dirección de la Caja de Seguro Social explicó que, según sus registros, no se activaron protocolos de atención porque los familiares indicaron que la paciente solo presentaba hinchazón por una caída. 

Sin embargo, este caso se suma a una preocupante cifra en la provincia de Veraguas, donde en el último mes se han registrado al menos 250 casos de mordedura de serpientes, con tres defunciones.

El hecho ha generado indignación en la comunidad, que exige mayor responsabilidad y atención oportuna en los centros de salud de la región.

