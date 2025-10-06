¡Madre en TikTok pone en riesgo a su hijo! SENNIAF alerta

Una madre “influencer” puso en riesgo a su hijo en un video viral en TikTok, dejando a Panamá en shock.

El material muestra al menor en un peligroso reto que, según expertos, vulnera su integridad y derechos.

La SENNIAF no tardó en reaccionar. A través de un comunicado oficial, hizo un llamado urgente a padres y cuidadores sobre su responsabilidad primaria: proteger a los menores, no exponerlos por fama o “likes”.

“¡Basta de circo en redes!

El rol principal de los adultos es proteger y garantizar el bienestar de los niños, no ponerlos en retos virales que comprometan su seguridad,” enfatizó SENNIAF.

La entidad dejó claro que no tolerará que los menores sean usados como carnada para conseguir vistas. Además, reiteró que trabajará junto a las autoridades competentes para asegurar entornos seguros y respetuosos de sus derechos.

El caso del video viral ya está en manos de las autoridades, y se esperan medidas ejemplares contra la madre que antepuso la fama digital a la seguridad de su hijo. ¡La niñez no es un juego, y menos un reto viral!