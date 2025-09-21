Magistrado Arrocha justifica salarios y anuncia revolución judicial

El magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Olmedo Arrocha, defendió los altos salarios en el Órgano Judicial, alegando que los jueces son piezas claves para garantizar la paz social.



El magistrado no esquivó la polémica sobre los ingresos en el Órgano Judicial, que alcanzan cifras de más de $14 mil mensuales en el cargo que ocupa.

Arrocha comparó la labor con la de un decano universitario, asegurando que las responsabilidades judiciales son mucho mayores y que por eso requieren una compensación acorde.



En un país con más del 50% de informalidad laboral y un desempleo de dos dígitos, sus declaraciones generaron debate.

Un nuevo Código Procesal Civil

Arrocha también adelantó en el programa Debate Abierto que el próximo 11 de octubre entrará en vigencia el nuevo Código Procesal Civil, que reducirá procesos de hasta 10 años a un máximo de 18 meses, es decir que establece topes de tiempo.



Arrocha afirmó que con este nuevo modelo de gestión los tiempos podrian ser de un año máximo en primera instancia y un máximo de 6 meses en segunda instancia.

Actualmente, un proceso civil puede tardar entre 2 a 3 años en primera instancia y hasta 8 años en segunda, lo que significa que una disputa puede prolongarse por casi una década.



"Ahora el sistema de justicia tendrá que gestionar y administrar los tiempos para que ese usuario de la justicia reciba su decisión de conficto en no más de un año".

Arrocha indicó que ante los cambios hay ansiedad y también entusiasmo. Esperamos que en los primeros meses se pueda acentar el cambio,.

Tecnología y oralidad: la apuesta de la reforma

Explicó que el sistema migrará a un modelo oral, con audiencias presenciales que permitan al juez escuchar directamente a las partes.



“El juez ya no será solo una firma en un papel. El ciudadano lo verá y lo escuchará en la audiencia”, afirmó.

El expediente electrónico también será clave. Desde el 2008 el Órgano Judicial ha invertido en tecnología y, según Arrocha, ya funciona el expediente judicial electrónico único, que permite a los abogados dar seguimiento a casos sin necesidad de estar físicamente en los despachos.

En tanto, el último informe de mora judicial de 2023 reflejó una reducción del 22% en los procesos atrasados: de 99 mil a 66 mil casos. Sin embargo, la justicia civil mantiene uno de los mayores rezagos.



Para enfrentarlo, según dijo, se crearán tribunales liquidadores, como se hizo en la jurisdicción penal, con la meta de cerrar expedientes viejos en un plazo de 2 a 3 años.

Percepción de corrupción

En cuanto a un informe del World Justice Project que colocó a Panamá en la posición 72 de 142 países, con un índice de 0.35 en independencia frente a la corrupción judicial Arrocha dijo que “Cada juez tiene independencia. No se puede juzgar a todo el sistema por percepciones. Los fallos pasan por múltiples revisiones antes de llegar a la Corte”.

Sobre sus aspiraciones a la presidencia de la Corte, dijo que su meta actual no es buscar un cargo directivo, sino fortalecer la justicia civil antes de que, en dos años, regrese a ser nuevamente usuario del sistema judicial.

