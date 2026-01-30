Magistrado Juncă alerta por riesgos del artículo 424

En la sesión 31 de la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE), el magistrado Alfredo Juncă llamó la atención sobre el artículo 424, del quinto bloque de reformas. Dijo que aprobarlo sin claridad jurídica puede causar problemas en el sistema electoral.

Juncă explicó que las normas electorales no solo son trámites: afectan la confianza ciudadana y la estabilidad de la democracia. “Si el texto es ambiguo, pueden surgir conflictos y malas interpretaciones en futuras elecciones”, advirtió.

El debate estuvo intenso y se vieron opiniones encontradas sobre cómo aplicar el artículo. El magistrado pidió revisarlo con cuidado, pensando en las consecuencias reales, no solo en acuerdos políticos.

Su intervención puso un tono de cautela, recordando que lo que se apruebe marcará las reglas de los próximos procesos electorales. La decisión sobre el artículo 424 será clave para el futuro del sistema.

La CNRE sigue revisando las reformas, pero Juncă insistió en que cada palabra debe ser precisa para evitar problemas y proteger la democracia panameña.