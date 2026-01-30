Centro de salud de Torrijos Carter atenderá mañana pese a corte de agua

Pese a la suspensión del suministro de agua potable programada para este sábado 31 de enero de 2026, el Centro de Salud de Torrijos Carter, en el distrito de San Miguelito, sí brindará atención médica con normalidad, informó el Ministerio de Salud (Minsa).

El Minsa explicó que el centro contará con agua garantizada a través de su tanque de reserva, lo que permitirá mantener el servicio sin interrupciones.

La atención será en su horario regular, de 7:00 a.m. a 11:00 p.m., para la población del distrito y comunidades cercanas.

En contraste, el Centro de Salud de San Isidro, ubicado en el Centro Amelia Denis de Icaza, en el sector de Pan de Azúcar, permanecerá cerrado durante esa fecha, debido a la falta de suministro de agua potable.

Las autoridades de salud pidieron a la comunidad tomar en cuenta estas medidas y agradecieron la comprensión de los residentes ante la situación.