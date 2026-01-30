Mulino anuncia plan tras fallo de la Corte sobre Panama Ports Company

Tras el fallo de la Corte Suprema que declaró inconstitucional el contrato de Panama Ports Company (PPC), el presidente José Raúl Mulino salió a dar la cara y a tranquilizar al país.

Señaló que los puertos panameños son un activo estratégico y que se trabajará para garantizar un proceso ordenado y sin improvisaciones.

Mulino explicó que, mientras el fallo no quede ejecutoriado, PPC seguirá operando con normalidad y que luego arrancará un periodo de transición que culminará con una nueva concesión, bajo condiciones favorables para Panamá. Además, aseguró que no habrá despidos y que los derechos de los trabajadores estarán protegidos.

Como parte de este plan, Mulino designó al ingeniero Alberto Alemán Zubieta como coordinador de un equipo técnico encargado de articular todas las competencias portuarias y supervisar la transición. También ordenó a la Autoridad Marítima de Panamá reunirse de inmediato con PPC para garantizar cooperación y continuidad durante esta etapa.

Por su parte, Panama Ports Company reaccionó al fallo calificándolo de “carente de fundamento jurídico” y contrario al marco legal vigente, aunque aseguró que respetará el proceso de transición.

Este episodio marca un nuevo capítulo en la concesión de los puertos de Balboa y Cristóbal, que durante casi tres décadas han estado bajo la administración de PPC. Ahora, el país mira hacia una reorganización que busca proteger este recurso estratégico sin afectar operaciones ni empleo.